A do të ketë më reshje shiu? Njihuni me parashikimin e motit për javën e ardhshme
Java e ardhshme pritet të ketë më pak reshje se kjo që lamë pas.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, java që pritet të hyjë do të karakterizohet nga qarkullimi i masave relativisht të paqendrueshme.
Në zonat malore e kryesisht në juglindje të vendit do të ketë mot me zhvillime vranësirash që do të pasohen nga reshjet e shiut e shtrëngatat veçanërisht në mesditë e pasdite.
Pjesa bregdetare parashikohet të ketë mot të kthjellët. Të enjten e të premten do të mbizotërojnë orët me diell.
Temperaturat do të pësojnë rritje kryesisht në mesditë.
Era do të fryjë e lehtë e mesatare në bregdet juglindje-veriperëndim pasuar me valëzim të forcës 2 dhe 3 ballë.