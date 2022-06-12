LEXO PA REKLAMA!

A do të ketë më reshje shiu? Njihuni me parashikimin e motit për javën e ardhshme

Lajmifundit / 12 Qershor 2022, 13:59
A do të ketë më reshje shiu? Njihuni me parashikimin e motit

Java e ardhshme pritet të ketë më pak reshje se kjo që lamë pas. 

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, java që pritet të hyjë do të karakterizohet nga qarkullimi i masave relativisht të paqendrueshme.

Në zonat malore e kryesisht në juglindje të vendit do të ketë mot me zhvillime vranësirash që do të pasohen nga reshjet e shiut e shtrëngatat veçanërisht në mesditë e pasdite.

Pjesa bregdetare parashikohet të ketë mot të kthjellët. Të enjten e të premten do të mbizotërojnë orët me diell.

Temperaturat do të pësojnë rritje kryesisht në mesditë.

Era do të fryjë e lehtë e mesatare në bregdet juglindje-veriperëndim pasuar me valëzim të forcës 2 dhe 3 ballë.

 

