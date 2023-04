A do e ftojnë Efin në dasmë? Kiara: Ka zënë vendin e Oltës, në finale do jetë kokë më kokë me Luizin

Ditën e sotme në Fun Club është transmetuar një intervistë e Kiara Titos menjëherë pas daljes nga shtëpia e BBV, teksa e relaksuar moderatorja ka dhënë përgjigje për pyetjet picante.

Kiara është shprehur se në dasmën e tyre kanë për ta ftuar edhe Efin duke u shprehur se pasi të mbarojë loja inatet do harrohen.

“Ka qenë nata më emocionuese që mund tëë kem përjetuar. Nga një moment që mendova ndarjen kaluam ne një propozim martese. Unë i kam fituar të gjitha ato që doja të fitoja.

Efin do e ftojmë, besoj se po. Do mbaroj kjo lojë dhe e sigurt që gjithë inatet do kalojnë. Normale që do e takoj kur të dal.

Mendoj që do përballen kokë më kokë Efi- Luiz sepse Efi ka zënë polin e kundër të shtëpisë duke qëne se Olta u largua.’- tha Kiara.