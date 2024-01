A bëni pjesë në listë? Njihuni me 4 shenjat që këtë muaj do bëjnë namin në punë

Hëna e re në Bricjap është e përqendruar në karrierë, duke i dhënë këtyre 4 shenjave energji, ide dhe fat në punë.

Dashi

Ti je argëtuar mjaftueshëm, ndaj është momenti të rikthehesh në punë. Ke shumë vëmendje në këto momente dhe presion të vazhdueshëm që të bësh para dhe të jesh një person i suksesshëm. Muaji i ardhshëm do të jetë frytdhënës, veçanërisht në aspektin e karrierës, ndaj, lodhu në janar që të bësh qejf në shkurt.

Demi

Jeta po bëhet shumë sfiduese, ndërkohë që Jupiteri të buzëqesh dhe të motivon që të bësh më të mirën në profesionin tënd. Gjatë 6 muajve të ardhshëm do të mësossh dhe udhëtosh, do të kesh mjaftueshëm lekë në llogarinë bankare dhe do të shijosh përvoja të reja, por që t’i bësh këto, duhet të punosh fort dhe të mos i thuash “jo” projekteve të reja.

Gaforrja

Kjo ngjarje qiellore është shumë e fuqishme për ty, jo vetëm sepse Gaforrja udhëhiqet nga Hëna, por edhe sepse ke një marrëdhënie të mirë me Bricjapin. Do të takosh njerëzit e duhur, në mënyra të lezetshme. Ki parasysh që ata që takon në këtë periudhë do të kenë një rol të rëndësishëm në rrugëtimin tënd.

Bricjapi

Bricjap, ky është momenti yt! Me katër planetet që lëvizin nëpër shtëpinë tëndë të parë, je mëse gati që të hidhesh në aksion. Projektet kreative që përfshijnë aftësinë në komunikim do të të shpalosen para syve, ndaj bëj atë që di të bësh në mënyrë të përkryer: Më të mirën!