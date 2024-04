8 mijë paund për kalimin me gomone në La Mansh/ Dënohet shqiptari në Angli, zbardhen bisedat me klientët

Një shqiptar që organizoi kalime me varka të vogla për emigrantët, duke përfshirë fëmijë të moshës pesë vjeç, është burgosur pas një hetimi të Agjencisë Kombëtare të Krimit.

41-vjeçari Mustaf Cunaj, i cili jetonte në Tolworth, në jugperëndim të Londrës, ishte në kontakt të vazhdueshëm me kontrabandistët që vepruan në Francën veriore në verën dhe vjeshtën e vitit 2022.

Ai përdorte pseudonimin ‘John Brown’ për të kontaktuar emigrantët përmes WhatsApp dhe për të rregulluar kalimet me një varkë të vogël përtej Kanalit nga Franca në Mbretërinë e Bashkuar.

Sipas hetimeve, ai ka kryer të paktën 31 kalime brenda një periudhe prej pesë javësh. Në një bisedë me një tjetër kontrabandist, ai organizoi kalimin e një gruaje dhe fëmijëve të moshës pesë dhe nëntë vjeç, duke marrë 8.000 paund.

Oficerët zbuluan se ai kishte ndarë më shumë se 800 mesazhe për kontrabandën midis gushtit dhe shtatorit 2022. Cunaj kishte blerë varka fryrëse me çmime që varionin nga 4.000 deri në 4.500 paund si dhe jelekë shpëtimit, duke i thënë kontaktit të tij “Kam pesë persona, ata nuk dinë të veshin jelek shpëtimi pasi janë fëmijë të vegjël”.

Nga pajisja u gjetën gjithashtu video që tregonin një varkë duke u nisur nga një plazh dhe një tjetër emigrantë të veshur me jelek shpëtimi në një varkë në det.

Cunaj u arrestua për herë të parë nga oficerët në tetor 2022 dhe u lirua nën hetim. Ai u arrestua sërish në shtator 2023 dhe u akuzua për vepra kontrabande me njerëz. Fillimisht mohoi përfshirjen në krimin e imigracionit, duke deklaruar se i vinte anëtarët e familjes në kontakt me të tjerët vetëm nëse ata ishin të interesuar të vinin në Britani. Por Cunaj përfundimisht pranoi komplotin për të lehtësuar imigracionin e paligjshëm dhe në Gjykatën e Kingston Crown sot ai u dënua me nëntë vjet burg.