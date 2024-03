48-vjeçari tenton të vrasë ish-vjehrrin në Shkodër/ E përplas me makinë

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Shkodër.

Policia ka njoftuar mëngjesin e kësaj të diele se 48-vjeçari me iniciale E. Ç. ka tentuar të vriste me makinë ish-vjehrrin e tij, me iniciale A. U.

Blutë bëjnë me dije se 48-vjeçari ka kaluar në korsinë e biçikletave me makinë dhe ka përplasur me dashje ish-vjehrrin.

Ngjarja dyshohet se ka ndodhur për motive të dobëta, ndërsa ish-vjehrri është jashtë rrezikut për jetën.

Nga ana tjetër, 48-vjeçari është arrestuar dhe akuzohet për veprën penale “Vrasja me paramendim”, mbetur në tentativë.

Tentoi të vriste ish-vjehrrin e tij, duke përplasur me automjet, biçikletën me të cilën ai po lëvizte, në korsinë e dedikuar, kapet dhe vihet në pranga 48-vjeçari.

Sekuestrohet automjeti që drejtonte 48-vjeçari.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër, menjëherë pas marrjes së njoftimit se një shtetas kishte përplasur me automjetin që drejtonte, biçikletën me të cilën lëvizte një 68-vjeçar, në korsinë e dedikuar, kanë nisur menjëherë veprimet hetimore për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e drejtuesit të automjetit.

Në përfundim të veprimeve, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan në flagrancë shtetasin:

E. Ç., 48 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale “Vrasja me paramendim”, mbetur në tentativë.

Ky shtetas, më datë 02.03.2024, në rrugën “Marin Biçikemi”, dyshohet se për motive të dobëta, me automjetin që drejtonte, ka përplasur me dashje biçikletën me të cilën po lëvizte në korsinë e dedikuar për biçikleta, ish-vjehrri i tij, shtetasi A. U., i cili është jashtë rrezikut për jetën.

Automjeti që drejtonte shtetasi E. Ç. është sekuestruar në cilësinë e provës materiale.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme”, thuhet në njoftimin e policisë.