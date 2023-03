31 vjetori i rrëzimit të bustit të Enver Hoxhës, Basha: Kulti i individit shkaterron!

Sot në 31 vjetorin e rrëzimit të bustit të diktatorit Enver Hoxha, Lulzim Basha ka zhvilluar një takim në sheshin “Skënderbej”.

Basha është shprehur se 20 shkurti është dita kur të gjithë u ngritën për të rrëzuar statujën e Enver Hoxhës. Ndër të tjera Basha ka kërkuar që të firmoset nga qytetarë peticioni i dekomunizmit.

Ndërkaq, ai tregoi se në ditën e rrëzimit të bustit ka qenë i pranishëm në shesh së bashku me familjen e tij.

"Kjo është domethënia e 20 shkurtit. Rrëzimi i diktaturës. Besoj jemi të gjithë bashkë për të firmosur peticionin. Është një ditë e veçantë. Është dita kur u ngritën bashkë, studentë, intelektualë për të rrëzuar statujën e Enver Hoxhës. Ajo që kemi arritur më 20 shkurt është e pjesshme. Përpara se të nënshkruaj peticionin, dua të ndaj tre mesazhe me rastin që na jepni si institucion. Dhe me ndihmën e partnerëve gjermanë, së pari duke qenë se kjo ditë e veçantë i takon shqiptarëve. Është një ditë kremtimi e rrëzimit të simbolit të diktaturës. Së dyti, përveç përshëndetjes për qytetarët shqiptarë, një falënderim për protagonistët, ata që e frymëzuan këtë akt, të bërin lajmin e parë me 20 shkurt 1991 kishin lajmin e rrëzimit të diktaturës dhe shtatoren e Enver Hoxhës. U kryen krimet nga më monstruoze ndaj shqiptarëve, mbi 6000 të vrarë, mbi dhjetra të tjerë të internuar në burgje. Regjim që u fut brenda familjeve shqiptare, i shkuli me rrënjë nga shtëpitë e tyre, i hodhi kundër njëri-tjetrit në emër të kultit të individit.

Kam qenë këtu në këtë shesh. Kam mbërritur në një rrethanë të çuditshme. Dita nisi si një takim mes studentëve në Qyteti Studenti. Erdhi duke u bërë më e madhe me përfshirjen e qytetarëve të Tiranës. Pati një thirrje nga Rajmonda Bulku, që vajzat t’i kërkonin Presidentit heqjen e emrit të diktatorit nga Universiteti. Kam mbërritur këtu në orën 13:30. Familja ime ndodhej këtu në katër anë të sheshit. Asnjë prej nesh nuk e dinte që ishim këtu. Im atë kishte ardhur nga puna. Si familje bioplogjike ishim të shpërndarë. Që prej nisjes së protestës, deri tek festimi i këtiji momenti dhe çuarjes së shtatores së diktatorit, ne ishim bërë të gjithë një familje. Kulti i individit shkatërron”, tha Basha