“30 milionë lekë dëm në banesën time”, banori për përmbytjen në Vaun e Dejës: Është bërë katrahurë!
Ditën e djeshme situata ishte shumë e rënduar në Vaun e Dejës, ku sipas kreut të Bashkisë Kristian Shkreli 100 banesa janë përmbytur, për shkak të reshjeve të shiut.
Uji është tërhequr totalisht nga Vau i Dejës, pasi nuk ka pasur më reshje intensive, dhe në Gurin e Zi, aty ku situata ishte më e rënduar, uji është tërhequr tashmë, por ka pasur dëme në tokat e banorëve dhe gjithashtu nëpër banesa.
Për “Dita Jonë”, në A2CNN, një nga banorët e zonës tregon se “nuk kishte ndodhur ndonjëherë në 35 vite që të kishte kaq shumë prezencë uji”.
“Gjithçka ndodhi për gjysmë ore. Në banesën time ka pasur shumë dëme. Asnjëherë nuk kisha parë 1 metër e gjysmë ujë. Reshjet ishin të dendura, dëmi është shumë i madh kolosal, nuk jetoj dot në ktë banesë sepse rrezikoj jetën time. Jam larguar, kam ikur te shtëpia e vëllait në qendër. E kemi ngritur zërin disa herë e kemi çuar problemin deri te qeveria, por nuk është bërë asgjë. Dy makinat e mia kanë qenë deri në tavan me ujë, kanë dalë jashtë përdorimit. Ndërsa dëmi në banesë dhe biznes është gati 30 milionë lekë. Është bërë katrahurë”, thotë banori.