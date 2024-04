3 Shenjat e Horoskopit që do kapërcejnë sfidat në dashuri këtë javë

1. Binjakët

Nuk ju pëlqen të ndiheni sikur keni humbur varkën, por ju në fakt e keni humbur varkën ku ka të bëjë me dashurinë, të paktën. Ju mund të keni dhënë gjithçka. Ju mund të keni besuar deri në thelb se për shkak se qëllimi juaj ishte i vërtetë, si mund të merrnit diçka më pak se sa saktësisht dëshironit nga personi me të cilin u dashuruat? Nuk funksionoi, dhe kjo ditë ju bën ta dini dhe ta pranoni atë.

Doje që të funksiononte dhe përfundove duke mos marrë atë që doje. OK, kështu që është kthyer në fillim për ju, por kjo nuk është në të vërtetë diçka që do t’ju shqetësonte. Ju pëlqejnë problemet thjesht sepse jeni shumë të etur për të gjetur zgjidhje. Ju do të gjeni zgjidhjen për zhgënjimin që vjen nga ndjenja se fati juaj në dashuri ka mbaruar dhe kjo zgjidhje është të përshtateni shpejt me rrethanat tuaja të reja.

Është e gjitha mirë. Binjakët, nëse dikush mund të kthejë një situatë, jeni ju. Ju do të merrni informacionin që merrni dhe do të punoni në mënyrat tuaja magjike në mënyrë që e ardhmja të funksionojë për ju. OK, kështu që nuk morët dashurinë që dëshironit nga ai person i vetëm ; ju do të merreni. Do merreni sepse jeni një Binjak super i fortë. Gjatë një tranziti si Hëna përballë Mërkurit dhe Venusit, ju gjeni opsione të reja për të kërkuar lumturinë.

2. Gaforrja

Gjëja interesante për ju, fatin dhe dashurinë është se ju bëni të gjitha përpjekjet tuaja. Kur gjërat nuk shkojnë sipas planit, ju punoni me atë që ju ka mbetur. Kjo është diçka që po ndodh. Në aspektin tranzit, ju keni hënën përballë Mërkurit dhe Venusit për të punuar. Do të përfitoni më të mirën nga një situatë që për një person tjetër mund të duket tragjike. Për ju, nuk ka gjë të tillë si tragjedi. Është e gjitha ‘vetëm një ditë tjetër’.

Do të përfundoni duke uruar për lumturinë personale, pasi keni kuptuar se mund të keni humbur shumë kohë duke pritur që ai një person të shkojë përreth. Interesi juaj i dashurisë është zhvendosur në një fushë tjetër. Me sinqeritet të plotë, nuk do t’i ndjekësh dhe t’i bindësh që t’ju duan. Bëre gjithçka që munde, dhe tani që e sheh të vërtetën ashtu siç është, nuk do ta lodhësh. Bëre atë që munde. Tani, është koha për të ecur përpara.

Kjo është diçka që ju ka marrë pak kohë për ta zhvilluar, kjo elasticitet ndaj dhimbjes ose refuzimit. Ju nuk merrni më asgjë personalisht. Pra, nëse ndiheni sikur fati juaj në dashuri ju ka mbaruar, atëherë qoftë kështu. Nesër është një ditë tjetër dhe ju do ta bëni më të mirën. Gjatë Hënës përballë Mërkurit dhe Venusit, ju merrni mësimin tuaj. Shumë prej saj sillet rreth idesë se ju nuk jeni këtu për të humbur kohën tuaj të çmuar në gjëra që janë të destinuara të mos funksionojnë për ju.

3. Akrepi

Arsyeja e vetme që përfundoni me idenë se ju ka mbaruar fati në dashuri është se sapo keni filluar të kuptoni se keni shpenzuar shumë kohë duke u ndalur në dëshirën e dashurisë së një personi të caktuar dhe duke zbuluar se interesat e tij janë në çdo gjë. Prapëseprapë, ju keni kuptuar se kjo është vetëm një humbje kohe, përpjekjeje dhe zemre. Gjatë Hënës përballë Mërkurit dhe Venusit, do ta dini se është koha të zbrisni nga ajo kodër dhe të filloni të jetoni përsëri jetën tuaj.

Nuk është se ju ka mbetur pa fat; është se i ke dhënë shumë kohë një mënyre të të menduarit. Nëse doni të bini përsëri në dashuri, atëherë gjithçka që duhet të bëni është të hiqni dorë nga vëmendja e pashpresë që i keni dhënë një personi që nuk bën asgjë me gjithë atë vëmendje të dashur. Me fjalë të tjera, gjatë Hënës përballë Mërkurit dhe Venusit, do të shihni se keni shkuar shumë larg dhe se të shkoni më tej vetëm sa ju lëndon.

Pra, ju pranoni. Ju e pranoni se nuk ka të bëjë me fat, por me humbje kohe dhe përpjekje të gabuara. OK, e kuptove. Jeni zgjuar me idenë se nuk duhet të humbisni më kohën tuaj duke pritur për një ëndërr që e dini se thellë brenda vetes nuk do të realizohet kurrë. Kjo është mënyra se si ju mund të parashikoni kalimin e Hënës përballë Mërkurit dhe Venusit për t’u bërë një person më i shëndetshëm dhe më i lumtur. Kjo është një ditë e shëndetit mendor për ju, Akrep, dhe është gjithashtu mjaft çliruese.