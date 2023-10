3 oficerë të policisë gjyqësore hyjnë në pallatin e Berishës

3 oficerë të policisë gjyqësore kanë në pallatin e ish-kryeministrit Sali Berisha, pas akuzave nga SPAK për korrupsion pasiv, në lidhje me dosjen për kompleksin "Partiazani".

Ata kanë qëndruar për pak minuta brenda dhe më pas janë fotografuar teksa kanë dalë nga pallati.



Ndaj ish-kryeministrit është caktuar detyrim me paraqitje dhe arrest me burg për dhëndrin e tij Jamarbër Malltezi, i cili pritet të njihet me masën e sigurisë ditën e sotme.

Të shtunën në mbrëmje me urdhër të SPAK-ut, Malltezi u arrestua në aeroportin e Rinasit, pasi akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetërorë dhe pastrim të produkteve të veprës penale në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit "Partizani".

Ish-kryeministri Sali Berisha akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetërorë.



GJKKO ka dhënë masën "detyrim paraqitje" edhe për ndërtuesin e Fatmir Bektashi për korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë.

SPAK pretendon se Berisha, në cilësinë e tij si kryeministër, ka favorizuar procedurat e privatizimit të ish-kompleksit "Partizani" dhe përfitues i drejtpërdrejtë ka qenë Malltezi.

Në tokën e ish-kompleksit "Partizani", Malltezi në cilësinë e investitorit nga shoqëria “Homeplan” sh.p.k., ka kryer ndërtime dhe përfitimet llogariten në shumën 672 miliardë lekë ose 5 milionë euro.