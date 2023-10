29-vjeçari shqiptar zhduket në Greqi, jeta e tij mund të jetë në rrezik

Një 29-vjeçar shqiptar është zhdukur në Greqi.

Mediat dhe policia greke kanë dhënë alarmin për zhdukjen e 29-vjeçarit Angjelo Avdiu, nga zona e Bartholomios Ilias.

Gjurmët e të riut shqiptar kanë humbur mëngjesin e së dielës, por vetëm sot është bërë denoncimi dhe janë publikuar të dhënat e tij me kërkesë të familjes, pasi mund të ketë arsye që i vënë në rrezik jetën.

Angjelo Avdiu me origjinë shqiptare, është 1.85 m i gjatë, me peshë normale, me flokë të zinj dhe sy të zinj. Ai kishte veshur një bluzë të bardhë, xhinse blu dhe atlete të zeza, ditën që u zhduk.

Kushdo që ka ndonjë informacion është i lutur të kontaktojë me Drejtoritë e Policisë në Greqi si dhe përmes aplikacionit Missing Alert ku ka informacione të drejtpërdrejta për zhdukjen e tij.