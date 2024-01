29-vjeçari kryen marrëdhënie me vajzën e mitur/ Çfarë deklaron 12-vjeçarja para policisë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Vërdovë, Pogradec. Sipas informacioneve paraprake shtetasi K.T 29 vjeç dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një të mitur 12-vjeçare.

Mësohet se 29-vjeçari është i biri i bashkëjeteusit të nënës së 12-vjeçares.

Kë qenë nëna e të miturës ajo që ka bërë denoncimin pas sherrit me bashkëjetuesin.

Policia pas kallëzimit ka ndaluar shtetasin K.T 29-vjeç, ndërsa sipas policisë, 12-vjeçarja në prani të prindërve të saj dhe psikologëve ka deklaruar se ka një lidhje 2-vjeçare me shtetasin K. T.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Pogradec ndaluan me iniciativë shtetasin K. T., 29 vjeç, banues në fshatin Vërdovë, Pogradec, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një të mitur 12-vjeçare, e cila në prani të prindërve të saj dhe psikologëve ka deklaruar se ka një lidhje 2-vjeçare me shtetasin K. T”, njofton policia