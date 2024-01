2024 sjell ndarje për këto 3 shenja të horoskopit

Na ndajnë vetëm pak ditë nga ardhja e vitit të ri dhe shumë prej nesh tashmë i kemi vendosur synimet. Disa prej tyre kanë të bëjnë me marrëdhëniet tona.

Nëse i përkisni një prej shenjave të mëposhtme, atëherë ka shumë të ngjarë të përjetoni vështirësi në marrëdhënien tuaj, të cilat do të jenë pothuajse të pamundura për t’u zgjidhur dhe me shumë gjasa do të çojnë në një ngërç dhe përfundimisht në ndarje.

Dashi

Pasioni në lidhjen tuaj është zhdukur dhe kjo është diçka që nuk mund ta duroni. Rutina ju lodh dhe ndiheni sikur s’keni më ndjenja, kështu që numërimi mbrapsht ka filluar tashmë për lidhjen tuaj.

Akrepi

Në një situatë të ngjashme me Dashin, janë edhe Akrepat, të cilët kërkojnë pasionin e dashurisë në marrëdhëniet e tyre, diçka që ndoshta mungon në të vitit 2024. Viti i ri ju gjen në mes të debateve intensive, xhelozisë dhe presionit.

Dhe edhe nëse keni të njëjtin pasion, presioni që ushtrohet ndaj jush nuk kontribuon në marrëdhënie. Nëse do të ketë presion dhe xhelozi, të paktën bëni seks të mirë.

Shigjetari

Debatet me partnerin tuaj janë thuajse të përditshme dhe durimi juaj po mbaron. Diçka nuk po shkon në marrëdhënin tuaj.

Keni humor dhe energji të mjaftueshme për të përballuar shumë, por nëse këto nuk janë aty në marrëdhënien tuaj, atëherë do të largoheni.

Partneri juaj është bërë pak më konservator për shijet tuaja dhe në vitin 2023 i keni dhënë shanset e fundit. Në vitin 2024 nuk do të jeni bashkë.