LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gruaja me COVID sjell në jetë foshnjën e saj tek "Shefqet Ndroqi", shpëtojnë mrekullisht të dyja

Lajmifundit / 21 Mars 2021, 15:25
Aktualitet

Gruaja me COVID sjell në jetë foshnjën e saj tek "Shefqet

Në spitalin Covid, është bërë e mundur sjellja në jetë e një foshnje, më 13 mars. Mësohet se nëna 19-vjeçare e infektuar me koronavirus ishte e shtruar tek “Shefqet Ndroqi.”, dhe fatmirësisht gjendja e saj dhe e fëmijës së saj është shumë e mirë.

Manuela Hemollari, ka Pneumoni Bilaterale, por me ndihmën e spitalit “Koço Gliozheni” lindja shkoi shumë mirë.

E reja prej 10 ditësh trajtohej në shtëpi, por gjendja e saj nisi të rëndohej, Manuela u shtrua tek “Shefqet Ndroqi”, më 9 mars.

Duke qenë se situata klinike po rëndohej dhe jeta e saj e fëmijës po vihej në rrezik, u bë edhe lindja në sallat operatore të spitalit “ Shefqet Ndroqi.”

 “Ardhja në jetë e Noelit është një gëzim për të gjithë ne, një ogur i mbarë shprese se jeta do të triumfojë! Urojmë që lajme të tilla të bukura t’i ndajmë çdo ditë me ju,” shprehen mjekët.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion