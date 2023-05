143 kg kokainë në banane, gjykata e Durrësit lë në burg pronarët e kompanisë

Gjykata e Durresit la ne arrest me burg dy personat e arrestuar tri dite me pare per ngarkesen me 143 kilograme kokaine te mberritur ne Shqiperi ne kontejneret e bananeve.

Diten e sotme shtetasit Klajdi Xibraku dhe Erion Peti, dolen para gjykates per caktimin e mases se sigurise.

Prokurori Bledar Bejko kerkoi ndaj tyre arrest me burg, mase qe u la ne fuqi nga gjykata.

Ata akuzohen se kane porositur kontejneret me banane per llogari te kompanise se tyre "Massabi Fruits" nderkohe qe brenda ngarkeses te shtunen u gjeten 143 kilograme kokaine e cila u sekuestrua ne portin e Durresit.