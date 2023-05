14 Maji/ Policia njofton masat për garantimin e rendit dhe sigurisë në zgjedhje

Reban Jaupi, drejtor i rendit dhe sigurisë ka dalë në një deklaratë për mediat për masat e ndërmarra sa i përket mbarëvajtjes së zgjedhjeve.

“Në zbatim të kërkesave të Kodit Zgjedhor, në datën 3, drejtoria e pëegjithshem dërgoi në KQZ listën me 5510 punonjës policie si dhe dërgoi listën me 305 automjete civile që do të përdoren në funk të përmbushjes së detyrimeve të policixë për garantimin e rendit.

Janë prodhuar 6 mijë kopje të librit të xhepit, që janë shpërndarë në të gjithë strukturat e policisë.”, tha ai.