12-vjeçari shqiptar u mbyt në lumë në Greqi, babit të së miturit i jepet leje për të marrë pjesë në funeralin e të birit

Një ngjarje rëndë ka ndodhur në Greqi, ku dy fëmijë një 12-vjeçar shqiptar dhe shoku i tij grek 14-vjeçar, Spiro, humbën jetën pasi u mbytën në lumin Arachthos, në zonën e Artës.

Fëmijët qëndruan nën ujë për rreth 20 minuta, derisa u nxorën nga një emigrant shqiptar me origjinë nga Berati.

Të dy u transportuan me urgjencë në spitalin e Rios, por pavarësisht përpjekjeve intensive të mjekëve, ata u shpallën të vdekur dy ditë pas aksidentit.

Sipas raportimeve, 14-vjeçari Spiro ishte hedhur në lumë për të shpëtuar shokun e tij, Kleon, por përpjekja përfundoi në tragjedi për të dy.

Ndërkohë, prindërit e të dy viktimave vendosën të dhurojnë organet e fëmijëve. Veshka dhe pankreasi i Kleonit do të transplantohen në qytetin e Patras, ndërsa marrësi do të jetë një 40-vjeçar me origjinë nga Peloponezi Perëndimor.

Kleoni do të prehet në Shqipëri, autoritetet greke i kanë dhënë leje babait të tij, për të marrë pjesë në ceremoninë mortore.

Ministri i Imigracionit, Makis Voridis, njoftoi për mediat se “shteti grek do t’i japë një leje qëndrimi për arsye humanitare, që do t’i lejojë babait të shkojë dhe të kthehet, me qëllim që të marrë pjesë në shërbimin mortor në Shqipëri”.

Voridis theksoi, “ky është një lehtësim për lëvizjen e tij”, duke shtuar se tashmë ekziston një kuadër institucional që parashikon raste të tilla “të jashtëzakonshme”.

Pavarësisht dhimbjes së thellë, të dy familjet treguan një forcë të jashtëzakonshme duke marrë vendimin për të dhuruar organet e fëmijëve të tyre, duke i dhënë jetë të re të tjerëve në nevojë.