"10 milionë euro të fshehura në vetëm dy vite!’ Tatimet: Kryente evazion, zbulohet subjekti në..
Zbulohet një subjekt në periferi të Tiranës që kryente evazion fiskal gjatë tregtimit të prodhimeve blegtorale.
Sipas njoftimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, subjekti kishte fshehur në dy vite rreth 10 milionë Euro.
‘Në periferi të Tiranës, gjatë kontrollit të përbashkët të Task Forcës së Administratës Tatimore dhe strukturave të Ministrisë së Bujqësisë, u zbulua një subjekt qe kryente evazion fiskal gjatë tregtimit të prodhimeve blegtorale. Zero tolerancë për raste të kësaj natyre!’, thuhet në njoftim.
DPT u ka bërë thirrje subjekteve të zbatojnë ligjin dhe qytetarëve të denoncojnë çdo abuzim për sigurinë ushqimore dhe formalizimin e tregut.