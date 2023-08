1 vit nga zhdukja e Ervis Martinajt, publikohet foto e paparë ndonjëherë

Kur janë mbushur plot 1 vit nga nisja e kërkimeve nga zhdukja misterioze e Ervis Martinajt, “Ora News” publikon një foto të rrallë të njeriut që njihet ndryshe edhe si “mbreti i kumarit” në Shqipëri.

Fotoja në fjalë lidhur me plazhin e tij në Luginën e Patokut, ku Martinaj shfaqet i ulur në një karrige me rroba banjoje dhe i mbuluar me një peshqir, gjë që tregon se ai sapo kishte dalë nga uji.

“Ora News” publikoi ditën e djeshme dhe video, ku njeriu më i kërkuar nga policia, Ervis Martinaj, shfaqet teksa noton në Lagunën e Patokut në Laç.

Në video duket qartë Ervis Martinaj, teksa bën lëvizje të krahëve dhe më pas zhytet në ujërat e Lagunës.

E teksa noton disa metra, del me urgjence nga uji, duke bërtitur: “…o ka gafore…”.