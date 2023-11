Atentat shqiptarit në Spanjë, përfundon i plagosur në spital

Një shqiptar ditën e sontme u plagos me një armë zjarri në Montalegre, Ngjarja ka ndodhur rreth orës dhjetë të natës kur policia, nga telefoni i urgjencës 112, ka marrë paralajmërimin se një konfrontim mes të paktën dy personave ka lënë një person të plagosur një person në rrugën publike, me armë zjarri.

I riu shqiptar i plagosur ka mundur të evakuohet në spitalin Trias i Pujol. Polica ka hapur një hetim dhe ka dëgjuar deklaratën e të plagosurit, e cila mbështet versionin e grabitjes dhe mundësinë që të bëhet fjalë për pazaret me marijuanën, thuhet në media.

“Pothuajse të gjitha vrasjet e kryera me armë zjarri në Katalonjë lidhen me drogën. Shumica e të huajve të arrestuar për marijuanë janë me kombësi shqiptare, të ndjekur nga kombësia marokene”, shkruajnë mediat spanjolle.