Presidenti Erdogan: Rindërtimi i Gazës kërkon vite, Turqia luan rol vendimtar

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 17:36
Presidenti Erdogan: Rindërtimi i Gazës kërkon vite, Turqia luan

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, deklaroi nga Ankaraja se rindërtimi i Gazës pas konflikteve të fundit do të jetë një proces që do të zgjasë me vite dhe kërkon angazhim të vazhdueshëm. Erdogan theksoi se Turqia do të luajë një rol kyç, duke siguruar mbështetje humanitare dhe ndihmë në infrastrukturë për qytetarët e zonës.

Ai bëri me dije se fazat e rindërtimit do të diskutohet dhe vendosen në koordinim me Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Gjirit, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për të garantuar stabilitet dhe zhvillim në rajon.

"Ne duhet ta rindërtojmë Gazën dhe të garantojmë mbështetjen tonë për vëllezërit dhe motrat tona atje," tha Erdogan, duke shtuar se kjo përpjekje do të përfshijë ndihma në strehim, infrastrukturë dhe shërbime themelore për popullsinë e prekur.

Ekspertët e çështjeve ndërkombëtare vënë në dukje se roli i Turqisë mund të jetë vendimtar jo vetëm në rindërtimin fizik, por edhe në stabilizimin politik të zonës, duke shërbyer si urë ndërmjet aktorëve lokalë dhe ndërkombëtarë.

