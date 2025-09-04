LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

U qëllua nga dy persona me motor, kush është Kristian Kola, 34-vjecari i vrarë në Shkodër

Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 22:43
Aktualitet

U qëllua nga dy persona me motor, kush është Kristian Kola,

Kristian Kola, 34 vjec, ne foto, eshte viktima e atentatit te ndodhur mbremjen e te enjtes ne Shkoder.

I riu eshte qelluar me arme nga dy persona prane nje lokali ne qender te qytetit.

Vrasje në Shkodër, Kristian Kola qëllohet me armë pranë ish-kinema "Republika"

U qëllua nga dy persona me motor, kush është Kristian Kola,

Nje person u qellua me arme mbremjen e sotme ne Shkoder. Sipas informacioneve paraprake, personi qe ka qene objektiv i sulmit dyshohet se eshte Kristan Kola.

Ngjarja e rende ka ndodhur pak minuta me pare prane ish-kinema Republika prane qendres se qytetit.

Dyshohet se autoret e ngjarjes kane levizur me nje motor me te cili jane larguar menjhere pas te shtenave.

Forca te shumta policie mesohet se kane mberritur ne vendin e ngjarjes ku kane rethuar zonen dhe kane nisur hetimet per zbardhjen e krimit.

Shkodër / Informacion paraprak

Rreth orës 22:30, në lagjen “Vasil Shanto”, në rrethana ende të paqarta, dy shtetas ende të paidentifikuar dyshohet se kanë vrarë me armë zjarri shtetasin K. K., 34 vjeç, i cili ishte në ambientet e jashtme të një lokali.

Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, janë ngritur pika kontrolli në dalje të qytetit dhe vijojnë kontrollet në zonë e në ambiente të ndryshme, për kapjen e autorëve.

Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon intensivisht për sqarimin e rrethanave, dokumentimin ligjor, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

LAJM NE PERDITESIM

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion