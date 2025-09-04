U qëllua nga dy persona me motor, kush është Kristian Kola, 34-vjecari i vrarë në Shkodër
Kristian Kola, 34 vjec, ne foto, eshte viktima e atentatit te ndodhur mbremjen e te enjtes ne Shkoder.
I riu eshte qelluar me arme nga dy persona prane nje lokali ne qender te qytetit.
Vrasje në Shkodër, Kristian Kola qëllohet me armë pranë ish-kinema "Republika"
Nje person u qellua me arme mbremjen e sotme ne Shkoder. Sipas informacioneve paraprake, personi qe ka qene objektiv i sulmit dyshohet se eshte Kristan Kola.
Ngjarja e rende ka ndodhur pak minuta me pare prane ish-kinema Republika prane qendres se qytetit.
Dyshohet se autoret e ngjarjes kane levizur me nje motor me te cili jane larguar menjhere pas te shtenave.
Forca te shumta policie mesohet se kane mberritur ne vendin e ngjarjes ku kane rethuar zonen dhe kane nisur hetimet per zbardhjen e krimit.
Shkodër / Informacion paraprak
Rreth orës 22:30, në lagjen “Vasil Shanto”, në rrethana ende të paqarta, dy shtetas ende të paidentifikuar dyshohet se kanë vrarë me armë zjarri shtetasin K. K., 34 vjeç, i cili ishte në ambientet e jashtme të një lokali.
Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, janë ngritur pika kontrolli në dalje të qytetit dhe vijojnë kontrollet në zonë e në ambiente të ndryshme, për kapjen e autorëve.
Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon intensivisht për sqarimin e rrethanave, dokumentimin ligjor, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve.
