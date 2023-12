Sulm me thikë dhe çekiç shumë pranë kullës Eifel, raportohet për të vdekur

Një burrë ka vdekur dhe dy të tjerë, përfshirë një britanik, janë plagosur nga një sulm me thikë dhe çekiç në një rrugë në qendër të Parisit.



Sulmi ndodhi pranë Kullës Eifel pak para orës 21:00 me orën lokale.

Një shtetas francez 26-vjeçar i njohur për shërbimet e sigurisë është arrestuar dhe prokurorët e antiterrorizmit kanë hapur një hetim.

Personi i vrarë ishte një turist gjerman që punonte si infermiere.

Ministri i Brendshëm i Francës Gérald Darmanin tha se viktima ishte me gruan e tij kur u sulmua dhe u godit me thikë për vdekje në Quai de Grenelle.



Ai tha se jeta e gruas u shpëtua nga ndërhyrja e një shoferi taksie dhe se i dyshuari iku përmes një ure aty pranë që përshkon lumin Seine.

Pasi kaloi në anën veriore të lumit ai sulmoi dy persona të tjerë, duke goditur me çekiç në sy viktimën britanike 66-vjeçare.



I dyshuari më pas u pikas nga policia dhe u arrestua me dyshimin për atentat i përcaktuar në ligjin francez si vrasje me paramendim dhe “tentativë për atentat në lidhje me një sipërmarrje terroriste”.

Ai është përmendur në mediat franceze si Armand R, një shtetas francez 26-vjeçar me prindër iranianë.



Dy personat e plagosur – një francez rreth 60 vjeç dhe një turist britanik – u trajtuan nga shërbimet e urgjencës, pa u konstatuar se asnjëri nuk ishte në një gjendje të rrezikshme për jetën.

Të dielën, Ministri i Shëndetësisë Aurélien Rousseau u tha mediave franceze se dyshja janë “në gjendje të mirë shëndetësore”.