Tërmet me magnitudë 3.6 në Krujë, lëkundjet ndihen në Tiranë dhe Durrës
Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 18:44
Lëkundje tërmeti me epiqendër në Krujë u regjistruan pasditen e sotme në vendin tonë.
Sipas të dhënave paraprake nga Instituti i Gjeoshkencave, lëkundjet ishin të magnitudës 3.6 të shkallës Rihter.
Tërmeti u regjistrua në orën 18:24, shtatë kilometër në jug-jugperëndim të Krujës dhe 16 kilometër në veriperëndim të Tiranës.
Por pervec Krujes dhe Tiranes, mesohet se lekundjet jane ndjere edhe ne Durres.
Nga ana tjeter, termeti raportohet se nuk ka shkaktuar deme ne zonat e prekura prej fuqise sizmike.