Abuzim me cmimin e qumështit?! Autoriteti i Konkurencës nis hetimet ndaj “Erzeni”, “Lufra”, “Gjirofarm”…

Autoriteti i Konkurencës ka konfirmuar nisjen e hetimeve për cmimin e trgtimit m shumicë të qumështit në Shqipëri.

Hetimi do të përfshijë periudhën 1 janar 2022 deri në 31 dhjetor 2023, sipas një dokumenti që zotëron redaksia e Lajmifundit.al.

Në këtë dokument, evidentohet vendimi i marrë në shkurt 2023, për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në këtë treg për periudhën janar 2021 – shtator 2022.

“Referuar analizës së tregut të prodhimit dhe shitjes me shumicë të nënprodukteve të qumështit, rezulton se sjellja e ndërmarrjeve me pjesë të konsiderueshme tregu, Erzeni SHPK, Gjirofarma SHA, ADG SHPK (Lufra), SHAKA Boboshticë SHPK, mund të përbëjë abuzim me pozitë dominuese sipas nenit 9 të ligjit nr. 9121/2003”, thuhet në dokument.

“Për këto arsye, KK me vendimin nr. 1045, datë 29.12.2023 “Për hapjen e procedurës së Hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjeve Erzeni SHPK, Gjirofarma SHA, ADG SHPK (Lufra), SHAKA Boboshticë SHPK në tregun e prodhimit dhe tregtimit me shumicë të nënprodukteve të qumështit” vendosi hapjen e hetimit të thelluar në këtë treg.

Hetimi do të përfshijë periudhën 1 janar 2022- 31 dhjetor 2023”, thuhet në dokumentin e publikuar nga autoriteri i Konkurencës.

- Tregu i prodhimit dhe tregtimit me shumicë të nënprodukteve të qumështit

KK, me vendimin nr. 961, datë 28.02.2023 “Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prodhimit dhe tregtimit me shumicë të nënprodukteve të qumështit” vendosi hapjen e procedurës së hetimit paraprak në këtë treg për periudhën janar 2021 – shtator 2022. Përpara vendimarrjes KK realizoi një takim me përfaqësues të MZHBR dhe AKU për problematikat e konstatura në këtë treg.

