Sulm kibernetik në disa prej faqeve qeveritare, hakerat ‘rrëzojnë’ KLSH, Tatimet dhe ILDKPI-në

Sulm kibernetik në disa prej faqeve qeveritare. Mësohet se prej disa orë rezultojnë jashtë funksionit faqet e KLSH, ajo e Tatimeve, ILDKPI-ja, si dhe faqja e Kuvendit.

Kjo e fundit nuk punon prej disa ditësh. Sulmin kibernetik në fjalë e ka pohuar dhe AKSHI.

Sipas AKSHI-t, sulmet nuk kanë lidhje me sigurinë e sistemeve dhe të dhënave në to, por vetëm me bllokimin e faqeve publike.