Po ndihmonte në evakuimin e kafshëve të kopshtit Zoologjik, 15 vjeçari ekzekutohet nga ushtarët rusë
Për javë të tëra, vullnetarët dhe stafi në një EcoPark pranë Kharkiv kanë ndihmuar në evakuimin e kafshëve në objekt, me specie nga kangurët te tigrat, lemurët dhe luanët të ngarkuar në pjesën e pasme të furgonëve gjatë zjarrit sporadik.
Këtë javë, vullnetarët po lëviznin buallet afrikane. Ndërsa kafshët u ngarkuan në transporte të mërkurën, parku u vu përsëri nën zjarr artilerie.
Duke mbajtur lotët, Oleksandr Feldman, pronari i parkut, tha më vonë në një postim në Facebook se një vullnetar 15-vjeçar ishte vrarë në sulm.
Ai kishte ndihmuar prindërit e tij për të ushqyer dhe për të evakuuar kafshët.
Feldman tha se adoleshenti ishte anëtari i gjashtë i ekipit të EcoPark që ishte vrarë.