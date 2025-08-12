Zjarret në Gramsh, 80-vjeçari humb jetën mes flakëve
Një i moshuar nga Gramshi është viktima e parë e regjistruar në vend si pasojë e zjarreve që kanë përfshirë këtë zonë.
Policia njofton se rreth orës 11:00, i moshuari dyshohet se ndezi zjarr në kopshtin e banesës së tij në fshatin Kullollas, por flakët u përhapën masivisht dhe dolën jashtë kontrollit. Si pasojë e asfiksimit nga tymi, 80-vjeçari humbi jetën.
“Rreth orës 11:00, dyshohet se një shtetas rreth 80 vjeç, ka ndezur zjarr në kopshtin e banesës së tij, në fshatin Kullollas, zjarr i cili ka dalë jashtë kontrolli dhe është përhapur masivisht, në disa fshatra të rrethit të Gramshit.
Dyshohet se si pasojë e asfiksimit, ky shtetas ka humbur jetën”, njofton policia.
Ndërkohë, vijon beteja me flakët në disa fshatra të Gramshit.