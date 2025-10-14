LEXO PA REKLAMA!

Dumani: SPAK nën presion nga krimi, politika dhe media, kërkohet qartësi ligjore për prokurorët!

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 17:23
Dumani: SPAK nën presion nga krimi, politika dhe media, kërkohet

Në Komisionin e Ligjeve, kryeprokurori Altin Dumani foli edhe për vështirësit me të cilat janë hasur gjatë vitit 2024. Dumani tha se SPAk përballet me presione mediatike, politike, por edhe nga krimi i organizuar.

Më tej, Dumani tha se mungesa e paqartë ligjore lidhur me statusin e prokurorit krijon pasiguri dhe mund të cenojë vijimin e hetimeve.

“Mungesa e përcaktimit të qartë ligjor për statusin e prokurorëve pas përfundimit të mandatit, krijon pasiguri dhe mund të cenojë vijimësinë e hetimeve”, tha Dumani.

Dumani ka propozuar që prokurorët e SPAK të kenë mundësi rikandidimi në përfundim të mandati të tyre 9-vjeçar.  

