Izolohen 2 vatra zjarri në Kukës, shefi i shërbimit zjarrfikës: Aktualisht s'kemi flakë, qytetarët të bëjnë kujdes

Muaji gusht në Kukës ka filluar i qetë sa i përket zjarreve ndërkohë që dy vatra zjarri të shfaqura ditëve të fundit një në fshatin Shikaj dhe një në fshatin Bardhoc janë izoluar tërësisht.

Gafurr Rexha, shef i shërbimit zjarrfikës pranë Bashkisë Kukës thotë se aktualisht në territorin e Kukësit nuk ka zjarre aktive dhe së shërbimi zjarrfikës është në gadishmëri të plotë pavarësisht kufizimit në teknikë dhe kapaciteteve njerëzore të cilat nuk janë të mjaftueshme për përballimin e zjarreve sidomos në terrene të vështira malore ku shumica e zjarreve bien nga pakujdesia e banorëve të zonave malore.

“Sa i përket kohëve të fundit shërbimi zjarrfikës është detyruar më shumë se 10 herë të dalë nga reparti në këto ditë të nxehta. Të theksuara mbeten 2 vatra zjarri njëra në njësinë administrative Tërthore në fshatin Bardhoc e cila ka qenë e përfshirë më shumë se 10 hektarë, falë ndërhyrjes së shpejtë është bërë i mundur izolimi i vatrës.

Vatër tjetër ka qenë edhe një në njësinë administrative të malit të zi në fshatin Shikaj e cila ka qenë në një zjarr mjaft masiv ku ndërhyrja jonë ka qenë pak me vonesë për arsye të infrastrukturës dhe largësisë që kemi me këtë fshat. Aktualisht në këto momente nuk kemi zjarre aktive në Kukës”.

Rexha kërkoi nga komuniteti dhe drejtuesit e njësive administrative që të rrisin më shumë kujdesin dhe gadishmërinë në parandalimin e zjarreve.

“I drejtohem komunitetit të kukësit që shërbimi i kukësit është në gatishmëri të telefonohet. Kujdes të kenë qyetarët qoftë dhe në hedhjen e një cigarejeve. Ndihma e qytetarëve na nxjerr nga kjo situatë sepse ne jemi mjaf të kufuzar si në teknikë dhe në kapacitete njerëzore. Infrastruktura në zona urbane është mjaft e papërpballueshme, ministritë administrative të jenë të kujdesshme në vëzhgimin e vatrave të zjarrit që të kapen në momentin e duhur. Struktura e shërbimit zjarrfikës në Kukës është mobilizuar në një masë 100% si në tekninë dhe në kapacitete njerëzore por ata nuk janë të mjaftueshëm për të përballuar tërë këtë situatë. Vetëm bashkëpunimi me komunitetin mund tja dalim në të kundërt jemi jo jo. Kemi teknikë jo të mjaftueshme. Por me bashkëpunim me qytetarët mund tja dalim”