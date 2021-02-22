LEXO PA REKLAMA!

Tirana përsëri pa drita, ja zonat ku do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike

Lajmifundit / 22 Shkurt 2021, 09:24
Tirana përsëri pa drita, ja zonat ku do të ketë

Disa zona në kryeqytet do të kenë sot ndërprerje të energjisë elektrike për shkak të një remonti që parashikohet të bëhet nga ekipet e OSHEE.

Sipas njoftimit, për shkak të remontit të parashikuar në dy fidera të NST Qafë Mollë, sot më datë 22 shkurt gjatë intervalit kohor 10:00-13:00, do të stakohet energjia në këto zona në Tiranë:

– Shupal, Selitë e Malit, Zall Dajt, Zall Bastar, Murrizë, Vilëz dhe Zgurë.

