Tirana përsëri pa drita, ja zonat ku do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike
Lajmifundit / 22 Shkurt 2021, 09:24
Aktualitet
Disa zona në kryeqytet do të kenë sot ndërprerje të energjisë elektrike për shkak të një remonti që parashikohet të bëhet nga ekipet e OSHEE.
Sipas njoftimit, për shkak të remontit të parashikuar në dy fidera të NST Qafë Mollë, sot më datë 22 shkurt gjatë intervalit kohor 10:00-13:00, do të stakohet energjia në këto zona në Tiranë:
– Shupal, Selitë e Malit, Zall Dajt, Zall Bastar, Murrizë, Vilëz dhe Zgurë.