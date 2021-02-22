LEXO PA REKLAMA!

“Çmendet” shqiptari në Itali, plagos me thikë të dashurën e tij, 20- vjeçarja në gjendje të rëndë

Lajmifundit / 22 Shkurt 2021, 14:44
“Çmendet” shqiptari në Itali, plagos me thikë

Një 27- vjeçar nga Shqipëria ka plagosur rëndë me thikë të dashurën e tij 20- vjeçe, nga Greqia. Ngjarja e rëndë mësohet se ka ndodhur në Torino, në zonën Largo Marconin.

Sipas mediave, i riu tentoitë vrasë studenten 20 vjeçare duke e qëllur me thikë në bark, qafë dhe gjoks. Policia është lajmëruar nga kalimatrët për ngjarjen e rëndë, duke mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes.

Dyshohet se shqiptari ka arritur në këtë veprim, pasi e reja i ka thënë që dëshiron të ndahet. 20- vjeçarja aktualisht ndodhet në spital, në gjendje të rëndë për jetën.

