"Lajme të mira nga fronti i luftës", Rama: Do sigurojmë doza të tjera vaksinash

Kryeministri Edi Rama shkruan në “Facebook” se së shpejti do të japë lajme të mira.

Sipas kryeministrit, bëhet fjalë për luftën kundër koronavirusit, dhe pikërisht te sigurimi i dozave të tjera të vaksinave.

“#ShqipëriaBuzëqesh???? Së shpejti lajme të mira nga fronti i luftës për sigurimin e dozave të tjera të vaksinave????”, shkruan Rama.

Kujtojmë që kryeministri është shprehur se në javën e parë të marsit do të vaksinohen të gjithë mjekët dhe infermierët në vendin tonë dhe më pas do fillohet me vaksinimin masiv të popullsisë.