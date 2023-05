Makina përplas 5-vjecaren në Tiranë, ndalohet drejtuesja e mjetit

Nje vajze 5 vjece eshte aksidentuar diten e sotme ne Bathore nderkohe qe policia ka ndaluar drejtuesen e mjetit.

Lajmi u be me dije nga policia me ane te nje njoftimi zyrtar lidhur me ngjarjen.

Tiranë/Informacion paraprak.

Në Bathore, mjeti me drejtuese shtetasen I. M., ka aksidentuar shtetasen e mitur me iniciale E. T., 5 vjeçe, e cila ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Drejtuesja e mjetit është shoqëruar në Komisariatin e Policisë nr.5, për veprime të metejshme hetimore.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.