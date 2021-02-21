Gjendet e shtrirë në rrugë gruaja në Shkodër, policia: Dyshohet pë aksident
Nje grua eshte gjetur ne gjendje te renduar shendetesore ne rruge prane Ures se Bunes ne Shkoder.
Policia tha se 50-vjecarja dyshohet se eshte perplasur nga nje automjet.
Shkodër/Informacion Paraprak
Më datë 21.02.2021 ora 18:30, në lagjen Liria, Shkodër, në rrugë përballë Urës së Vjetër të Bunës, është gjetur e shtrirë shtetësia E. R. rreth 50 vjeçe , me banim në lagjen Liria, Shkodër, e cila dyshohet të jetë përplasur nga një mjet dhe me pas është larguar,
Shtetasja e dëmtuar është dërguar në Spitalin Rajonal Shkodër, në gjendje të rëndë.
Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje.