Gjendet e shtrirë në rrugë gruaja në Shkodër, policia: Dyshohet pë aksident

Lajmifundit / 21 Shkurt 2021, 22:08
Aktualitet
Gjendet e shtrirë në rrugë gruaja në Shkodër, policia:

Nje grua eshte gjetur ne gjendje te renduar shendetesore ne rruge prane Ures se Bunes ne Shkoder.

Policia tha se 50-vjecarja dyshohet se eshte perplasur nga nje automjet.

Shkodër/Informacion Paraprak

Më datë 21.02.2021 ora 18:30, në lagjen Liria, Shkodër, në rrugë përballë Urës së Vjetër të Bunës, është gjetur e shtrirë shtetësia E. R. rreth 50 vjeçe , me banim në lagjen Liria, Shkodër, e cila dyshohet të jetë përplasur nga një mjet dhe me pas është larguar,

Shtetasja e dëmtuar është dërguar në Spitalin Rajonal Shkodër, në gjendje të rëndë.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje.

