112 gra braktisin LSI-në në Berat, Vreko: Nuk duam të turpërojmë veten tonë

Të paktën 112 gra e braktisën sot LSI-në. Bëhet fjalë për strukturën në Berat, ku, gratë në fjalë janë bashkuar me Partinë Socialiste. Ka qënë kryetarja e Gruas së Rajonit nr.2 të LSI Berat, Entela Vreko ajo që ka folur në emër grave të larguara sot nga LSI, duke bërë të ditur se ishte një vendim i vështirë por i pashmangshëm për të dhe të gjitha gratë e tjera,që kanë kontriubuar në LSI që nga krijimi i saj.

"Jam e keqardhur që LSI është kthyer në një parti klanore dhe farefisnore. Pakënaqësitë tona kanë filluar që në vitin 2015 me eksperimentin që lidershipi i LSI-së ka bërë kryesisht me bashkinë e Beratit. Modeli që LSI solli në bashkinë e Beratit ishte një model qeverisje i dështuar që në nisje, si pasojë e vendosjes së një kryetari (kushëri) hajdut, imoral, tinzar dhe shpitëzi.

Ky ishte modeli i korrupsionit, nepotizmit, ryshfetit dhe pabesisë që vuajtën jo vetëm anëtarët e LSI-së por gjithë qytetarët e Beratit. Tendera korruptivë dhe pa cilësi, punësime nepotike dhe me pagesë si dhe imoralitet pa fund. Sot LSI këtë model na e risjellë si qelibar kandidat për deputet. Si mund të jemi ne më pjesë e kësaj partie dhe të votojmë këto modele që na imponohen nga larte? Si mund t'ja bëjmë ne këtë qytetarëve të Beratit dhe fëmijeve tanë? Ne nuk ja lejojmë më vetes të përdoremi dhe ripërdoremi për interestat e ngushta familjare të askujt. Na ngelet vetëm një gjë për të bërë, të ikim për të mos turpëruar veten tonë",ka thënë Entela Vreko.

Lidhur me këtë vendim ka folur Gledion Rehovica, i cili deklaron se vazhdon pastrami i “llumit”."Ju e patë edhe sot që jemi në kuadrin e vazhdimit të pastrimit të LSI-së nga llumi, pastrim që do të vazhdojë edhe në ditët e javët në vazhdim", ka thënë ai.

Ndërsa ish-ministri i Drejtësisë Nasip, lidhur me largimin e 112 grave, tha se gratë që morën këtë vendim janë të pastra dhe jo 'llumi', me vullnetin e tyre u bashkuan me PS-në.

‘Nuk kam asnjë koment më shumë, se të them nuk pres asgjë nga ajka e kombit në këtë drejtim, nuk dua të merrem me të kaluarën, por me të tashmen dhe të ardhmen e Shqipërisë. Ju keni qenë i pranishëm me takimet që kemi bërë, sot duke respektuar rregullat anti-COVID. Në mënyrë vullnetare 120 gra, të pastra, dhe jo llumi mbështetën PS-në.”, tha Naço.