Rama: Ambicia jonë për mandatin e tretë është të sjellim në Shqipëri universitete me “nam”

Kryeministri Edi Rama deklaroi se ambicia e PS-së për mandatin e tretë të qeverisë është që të sjellin filialin e universitetit Teknologjik të Stambollit në Shqipëri.

Në një bashkëbisedim online me qytetarët e Fierit, kreu i qeverisë theksoi se po punohet me SHBA për Akademinë Ushtarake

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Është me rëndësi që të shtojmë përpjekjet që t’i japim universiteteve tona cilësi. E shoh me shqetësim atë që po ndodh, pasi Universiteti ka marrë autonomi të madhe, dhe me këtë shfrytëzon në njërën anë lirin, dhe nuk respekton përgjegjësinë.

Ambicia jonë në mandatin e tretë është që të sjellim këtu universitete që janë me ‘nam’, me reputacion, në vende të mëdha.

Hapi i parë është ardhja e Universitetit teknologjik të Stambollit, që është një ndër universitetet më me nam në Europë. Po punojme me shba per akademine ushtarake”, tha Rama.