E bëjnë shumë prej nesh! Arsyet pse s’duhet marrë celulari në tualet

Telefonat transferojnë dhe marrin mikrobe lehtësisht. Ata mund t’i transmetojnë mikrobet nga sipërfaqja e tyre në zonat tuaja intime. Gjithashtu mund të marrin mikrobe nga çdo sipërfaqe në banjë.

Studimet kanë tregur se telefonat janë përgjegjës për përhapjen e supermikrobit MRSA në mjediset e kujdesit shëndetësor. Kjo mund të nënkuptojë që një pacient rastësor mund të përfundojë i infektuar.

Hemorroide dhe probleme të tjera të rektumit

Telefonat jo vetëm që do ta mbajnë trurin tuaj në modalitetin e stresit por gjithashtu do t’ju mbajnë të shpërqendruar nga aktivitetet tuaja të përditshme. Nëse keni nevojë të bëni një pushim gjatë ditës, provoni të meditoni ose të bëni disa ushtrime.

Duke aktivizuar trupin tuaj, ju do të aktivizoni edhe trurin, informon abcnews.al. Leximi do t’ju mbajë të përqendruar në fjalët dhe të mos interesoheni për telefonin tuaj. Ju thjesht do të shkëputeni nga gjithçka që ju shqetëson dhe do të futni veten në një botë paralele.

E trajtoni kohën në tualet si një mënyrë shpëtimi

Një studim në vitin 2016 zbuloi se shumë prej pjesëmarrësve përdorën telefonat e tyre në mënyrë që të shtypnin ndjenjat dhe emocionet negative. Gjithashtu, i njëjti studim tregoi se studentët po përdornin telefonat e tyre për të luftuar mërzinë e tyre.

Si rezultat, përdorimi i vazhdueshëm i telefonave si një strategji përballimi mund të ketë një ndikim të rëndë në shëndetin tonë mendor. Një rezultat pozitiv nga studimi ishte se telefonat në të vërtetë ndihmojnë disa njerëz për të përballuar situatat stresuese, informon abcnews.al.

Ju humbisni kohën tuaj

Sipas hulumtimit, të gjithë kalojmë mesatarisht 90 minuta në ditë në telefonat tanë, që është rreth 3.9 vjet në jetën tonë. Kjo do të thotë që telefonat mund të na tërheqin vëmendjen nga punët tona dhe aktivitetet tona të përditshme. Sipas këtij studimi, punonjësit harxhojnë rreth 5 orë në javë për gjëra që nuk lidhen me punën. Pra, në vend që të punojnë, shumë njerëz harxhojnë kohën në rrjete sociale

Po krijoni varësi ndaj celularëve

Një nga 3 simptomat kryesore të varësisë nga telefoni është frika e largimit nga shtëpia juaj pa të. 2 të tjerët janë një frikë se nuk mund të dërgoni ose merrni mesazhe dhe një ndjenjë false se po merrni sinjalizime.

Shumica e varësive janë të lidhura me transmetimin e dopaminës. Telefonat ofrojnë të njëjtën përvojë të mirë, me përdoruesit që janë të lumtur sa herë që ndërveprojnë me dikë. Rezultatet negative të përdorimit të tepruar të telefonit përfshijnë vetëvlerësim të ulët, ankth dhe madje edhe depresion.