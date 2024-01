Kameron Diaz heq dorë nga filmat, aktorja zbulon arsyet që e ndalon të vazhdojë ëndrrën e saj

Ardhja në jetë e fëmijës së saj 1 vit më parë, ia hoqi aktores legjendare Cameron Diaz, dëshirën për të qenë pjese e kinematografisë. Në një intervistë për mediat vendase, Diaz deklaroi se në planet e saj nuk përfshihet rikthimi në ekran dhe se nuk e imagjinon dot lënien vetëm të Raddix-it për disa orë xhirime.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Mëmësia dhe martesa kanë qenë pjesa më përmbushëse e jetës sime deri më tani. A do të bëj ndonjëherë një film përsëri? Nuk jam duke e kërkuar një të tillë, por nuk do të them kurrë. Nuk e di. Nuk ia kam idenë. Ndoshta. Kurrë mos thuaj kurrë. Nuk mund ta imagjinoj të jem në një set xhirimi që më merr, ju e dini mirë, 14 deri në 16 orë larg fëmijës së vogël. Thjesht nuk mundem”, tha ajo.