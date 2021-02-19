Joe Biden flet për sfidat para aleatëve: SHBA, plotësisht e përkushtuar ndaj NATO-s
Presidenti i SHBA Joe Biden shpalosi të premten një kontrast të mprehtë me politikën e jashtme të paraardhësit të tij Donald Trump, duke premtuar t’i japë fund diplomacisë në formë biznesi dhe ta verë theksin tek demokracia në vend të autokratizmit.
Presidenti Biden e përdori paraqitjen e tij të parë të madhe në skenën globale – një “vizitë virtuale” në Evropë – për të rikthyer Shtetet e Bashkuara si lojtar i një ekipi shumëpalësh, pas katër vitesh të politikave të ndjekura nga zoti Trump me moton “Amerika e Para.
Më pas ai mbajti një fjalim në një seancë online të Konferencës së Sigurisë në Mynih, e cila zakonisht mbledh udhëheqës kryesorë të botës.
Presidenti Biden tha se Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të përkushtuara ndaj NATO-s dhe parimit të saj se një sulm ndaj një anëtari të aleancës është sulm ndaj të gjithëve. “Unë e mirëpres investimin tuaj në aftësitë ushtarake që mundësojnë mbrojtjen tonë të përbashkët,” tha zoti Biden.
Në fjalimin e tij, zoti Biden nxori në pah kontrastin me politikën e jashtme të praktikuar nga paraardhësi i tij Trump, i cili i zemëroi aleatët duke prishur marrëveshje globale dhe duke kërcënuar t’i jepte fund ndihmës për mbrojtjen nëse aleatët nuk i përmbaheshin politikës së tij.
“Partneritetet tona kanë qëndruar të forta dhe janë rritur ndër vite, sepse ato janë të rrënjosura në pasurinë e vlerave tona të përbashkëta demokratike. Ato nuk janë diçka që trajtohen si biznes, nuk janë për të nxjerrë përfitime. Ato janë të ndërtuara mbi një vizion të së ardhmes, ku çdo zë ka rëndësi,” tha ai.
Ai paralajmëroi gjithashtu se progresi demokratik është nën sulm, si në SHBA ashtu edhe në Evropë.
Zoti Biden erdhi në takimin virtual me disa angazhime: një premtim prej 4 miliardë dollarësh në mbështetje të përpjekjeve globale për vaksinimin ndaj koronavirusit, rikthimi i Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen e Parisit për klimën, dhe mundësia e një projekti shpenzimesh prej gati 2 trilionë dollarësh për të mbështetur ekonominë e SHBA dhe ato globale.
Zoti Biden nënvizoi se demokracitë, jo autokracitë, ofrojnë rrugën më të mirë për botën, ndërkohë që trazirat e 6 janarit në Kapitol nga ana e protestuesve pro-Trump treguan se sa e brishtë mund të jetë demokracia.
“Demokracia nuk ndodh rastësisht. Ne duhet ta mbrojmë atë. Forcojeni atë. Përtërijeni atë. Duhet të provojmë se modeli ynë nuk është një relike e historisë,” tha zoti Biden.
Presidenti Biden u takua të premten me video konferencë me udhëheqësit e G7 nga Britania, Franca, Gjermania, Italia, Kanadaja dhe Japonia. Ai ka në plan të takohet përsëri me ta personalisht në një samit të organizuar këtë verë nga Britania, thanë zyrtarët.
RUSIA, KINA, SFIDAT
Presidenti Biden theksoi pikëpamjen se ekonomitë e mëdha të tregut dhe demokracitë duhet të punojnë së bashku për të trajtuar sfidat që paraqesin konkurrentët e mëdhenj si Rusia dhe Kina, si dhe sfidat transnacionale duke filluar nga përhapja e materialeve bërthamore te ndryshimi i klimës dhe siguria kibernetike.
Presidenti i SHBA foli sidomos për veprime “keqdashëse” dhe të bashkërenduara që ai beson se Rusia ka ndërmarrë për të destabilizuar dhe minuar demokracinë në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe gjetkë.
Ai u bëri thirrje aleatëve të qëndrojnë të vendosur me Uashingtonin.
Në lidhje me Kinën, ekonomia e dytë më të madhe në botë, zoti Biden u bëri thirrje demokracive të punojnë së bashku për të kundërshtuar praktikat dhe politikat e qeverisë kineze që janë “abuzive nga pikëpamja ekonomike dhe … kundër vlerave tona”, siç u shpreh ai./ VOA