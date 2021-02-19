I plas bombula e gazit në shtëpi, dërgohen në spitalin e Durrësit dy qyetarët e plagosur
Një bombul gazi ka vënë në rreik jetën e dy shtetasve në Arapaj të Durrësit. Ngjarja mendohet se ka ndodhur sot. Policia e Durrësit njofton se informacionet janë marrë nga spitali i Durrësit, ku qytetarët e plagosur janë drejtuar atje.
“Më datë 19.02.2021, në orën 08:35, në urgjencën e spitalit rajonal Durrës janë paraqitur për të marrë mjekim shtetasit S. S. dhe R. S, banues në Arapaj, Durrës, të cilët kanë mbetur të lënduar si pasojë e shpërthimit të bombulës së gazit në banesë. Shtetasit S. S. dhe R. S. ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes”, njofton policia.