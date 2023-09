Vranësira dhe kthjellime, meteorologët japin parashikimin e motit për sot

Vendi jonë sot do të përballet me një mot të kthjellët dhe vranësira kalimtare. Meteorologët parashikojnë se ky mot do jetë deri në orët e mesditës dhe pasdites, gradualisht orët vijuese i bejnë më të dukshme vranësirat në zonat malore.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe mesdite duke luhatur vlerat ditore nga -8°C deri në 12°C. Era do fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Verior duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 - 3 ballë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Moti në vendet e Rajonit dhe Europa Lindore do të mbeten në ndikimin e motit qëndrueshem. Ishujt Britanik dhe brigjet perëndimore të Europës do të jenë në prezencën e rreshjeve të shiut. Gjithashtu mbetet me rreshje dëbore Veriu dhe pjesërisht qendra e kontinentit.