PD i përgjigjet Ramës: Me paratë e PPP-ve që ke shpenzuar për miqtë do rikonstruktoje të gjitha spitalet

PD i përgjigjet kryeministrit Edi Rama i cili sot publikoi një video dhe thoshte se spitalet nuk kanë asnjë krahasim me dje.

Në reagimin e saj PD i drejtohet kryeministrit duke thënë se me paratë e PPP-ve që ka shpenzuar sipas saj për miqtë do kishte rikonstruktuar të gjitha spitalet.

"Me paratë që ka shpenzuar për check up korruptiv, pagesa për analiza fiktive dhe të pakryera, Edi Rama do kishte rikonstruktuar të gjitha spitalet në vend, do kishte paguar shifrat prej miliona lekësh që paguan shqiptarët për tu trajtuar nga covid 19.

Por Ramës nuk i bëhet vonë për shqiptarët. Rama e do mandatin e tretë që të vazhdojë të çojë paratë te ortakët e tij. Shqiptarët nuk mund të pranojnë më një kryemistër që punon për veten e tij. Me 25 prill fiton Shqipëria, humbet Rama", thotë PD.