Nuk mjafton goli i Kloses, Lazio barazon

Nuk ka mjaftuar goli i shёnuar nga Miroslav Klose pёr skuadrёn e Lazios e cila barazoi nё ndeshjen pёrballё Chievo Veronas. Nё minutёn e 11 ndёshkohet me tё verdhё Ervin Zukanovic e pas tij edhe Ivan Radovanovic nё minutёn e 42. Ёshtё Miroslav Klose qё gjen rrjetёn nё minutёn e 45 tё ndeshjes. Nё pjesёn e dytё nis gjithçka me ndёrhyrje tё ashpra dhe katёr kartona pёrkatёsisht pёr Christian Daniel Ledesma, Dario Dainellin, Ogenyi Onazi dhe Bostjan Cesar. Nё minutёn e 76 vjen goli i barazimit nga Alberto Palaschi dhe nё minutёn e 84 ndёshkohet me tё verdhёn Ezequiel Schelotto.