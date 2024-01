90 vullnetarë marrin përsipër rrezikun, do të infektohen qëllimisht me Covid-19, njihuni me planin e Britanisë së Madhe

Frika e pandemisë nuk ndikon tek 90 vullnetarët në Britaninë e Madhe. Sot u bë me dije se Britania, në kuadër të një studimi, do të bëhet vendi i parë në botë i cili do të infektojë qëllimisht vullnetarë me COVID-19, për ti ardhur në ndihmë për gjetjen e vaksinës më efektive kundër virusit.

Vullnetartët duhen në moshën 18 dhe 30 vjeç, të cilët kërkohet të ekspozohen ndaj COVID-19, në një mjedis të sigurt dhe të kontrolluar. Projekti do të fillojë në javët e ardhshme dhe vullnetarët nuk do të vaksinohen paraprakisht.

Si fillim vullnetarët do të kontrollohen për rreziqet e mundshme shëndetësore para se të lejohen të marrin pjesë, dhe do të mbahen në karantinë për monitorim të afërt nga stafi mjekësor për të paktën 14 ditë në një njësi të specializuar në Royal Free Hospital të Londrës. E gjithë kjo nuk do të bëhet falas nga vullnetarët, pasi secili prej tyre do të paguhet me shumën prej 122 dollarësh në ditë.