Përçau grupin për të punuar si soliste, këngëtarja britanike jep frytet e para

Vajzat e Little Mix dukeshin se nuk do të ndaheshin kurrë dhe se të gjithë jetën e tyre do ja dedikonin suksesit të këtij grupi, por Jesy Nelson e shkatërroi këtë ëndërr të fansave. Kujtojmë se dy vite më parë Nelson lajmëroi se do të largohet nga grupi, tani kanë dalë informacione se ajo ka nisur punën e saj si soliste.

Kanë qënë mediat britanike që kanë bërë të ditur se Nelson është duke punuar me tekstshkruesit Patrick Patrikios dhe Hanni Ibrahim, me të cilët Little Mix bashkëpunoi për albumin e publikuar në vitin 2018, LM5.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kujtojmë postimin kur njoftoi për ndarjen:

“Ka ardhur një kohë në jetë kur ne duhet të riinvestojmë në kujdesin për veten tonë sesa të përqendrohemi në bërjen e njerëzve të tjerë të lumtur dhe unë ndihem sikur tani është koha për të filluar këtë proces. Kështu që pas shumë konsideratash dhe me zemër të thyer, unë po njoftoj se do të largohem nga Little Mix.”, shkroi asokohe Nelson.