Dua Lipa edhe pse larg nuk harron të urojë Kosovën: Jam krenare për arritjet e vendit tim

13 vjetori i Pavarësisë së Kosovës ishte edhe në mendjen e këngëtares me famë botërore, Dua Lipa. Kjo e fundit është me origjinë nga Kosova, por prej shumë vitesh jeton jashtë vendit, ku ka marrë zemrat e të gjithëve me këngët e saj.

Sot Dua Lipa përdori një tjetër foto për të uruar vendin e saj. Në Instagramin e saj ajo postoi foton ku background ishte flamuri i Kosovës dhe në focus fytyra e saj.

“Gëzuar ditën e Pavarësisë Kosovë! 13 vite!! Kurrë nuk do e harroj momentin kur po e shikoja në Tv lajmin. Energjia në qytetin e Prishtinës! E paharrueshme… shumë krenare të shikoj sa shumë kemi arritur dhe si do ecim”, shkruan Dua Lipa