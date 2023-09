Revoltohet pas deklaratës së prokurorit të çështjes, reagon ashpër avokati i Hashim Thaçi

Reagimin e prokurorit Smith nuk e ka prityr mirë as avokati i ish- presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. David Hooper i përgjigjet organit të akuzës së “frikësimi i dëshmitarëve” nuk qëndron, por është shndërruar në një slogan të organit të akuzës.

“E kuptoj që ka ardhur (i referohet Prokurorit) me një deklaratë të përgatitur dhe ai po drejton punën e zyrës së tij, ndoshta po të kishte pasur më shumë fokus do e kishte ndihmuar më shumë, sistemi i nxjerrjes së materialeve është më i miri u mundshëm, nëse ai e vë veten në pozitën tonë, do e kuptojë që nxjerrja e materialeve është më pak funksionale dhe e mjaftueshme se në institucionet e tjera.

Sot kemi folur në mënyrë si ta balancojmë, jo për të shtyrë datën e gjyqit, që është bërë si slogan i prokurorisë, por që ne ta nxjerrim informacion nga çështja noteriale. Pse të mos nxirret dosja paraprake dhe nuk e kuptoj që pse kjo lidhjet me datën e nisjes së gjyqit, le të japin një paraprake të redaktuar. Frikësimi i dëshmitarëve nuk do i hyjë, se kjo është më tepër një slogan sesa me të vërtetën e çështjes. Ne duam të sigurojmë se nuk bëhet fjalë për të diskutuar datën e gjykimit deri sa të jetë koha e duhur”, tha Hooper.