“Bregovic, nuk je i mirëpritur”, protesta në Korçë dështon, qytetarët “braktisin” Gjuzin dhe Jenisherin (Foto)

Ka dështuar protesta në Korçë, kundër ardhjes së këngëtarit serb Goran Bregoviç në festën e birrës. Organizatorë të protestës, Kujtim Gjuzi dhe Selami Jenisheri u braktisën nga qytetarët, duke marshuar të vetëm në rrugët e qytetit, ndërsa i bëjnë thirrje këngëtarit që të kërkojë faljë për të shkuarën.

“Gregor Bregovic nuk je i mirëpritur në festën e Birrës”, ky ishte shkrimi i pankartës qe mbanin në duar protestuesit, që me siguri kanë dashur të shkruajnë Goran Bregovic. Qytetarët e refuzuan protestën, ndërsa ata që rastësisht ndodheshin në qendër të qytetit këtë paradite te diele, u shprehën se arti nuk duhet të ngatërrohet me politikën dhe se do të marrin pjesë në festën e birrës që është një ngjarje e rëndësishme për qytetin. Sipas tyre, protestuesit, nuk përfaqësojnë qytetarët dhe qytetin e kulturës, jo vetëm për shkak të numrit qe nuk arrin as gishtat e njërës dore, por edhe për kulturën e mendësinë./BW