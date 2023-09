"Ankth e pagjumësi", Pëllumb Pipero tregon si e kaloi COVID-in: Më preku 35 për qind të mushkërive

Mjeku Pellumb Pipero ka treguar perballjen e tij me COVID duke e cilesuar si nje nga betejat me te veshtira.

Ai theksoi per Top Story se u infektua papritur reth nje vit pas pandemise.

Sipas Piperos, ai e kaloi infektimin ne shtepi, por tha se mori mjekimet e nevojshme me ndihmen e stafit mjekesor pasi iu desh te perdorte inkjeksione me hollues gjaku.

Doktori i spitalit infektiv theksoi se problemi kryesor me te cilin u perball nuk ishte vetem prekja e 35 per qind e mushkerive, por edhe ankthi dhe stresi.

Pipero theksoi se mori trajtim per ankthin qe e shoqeroi per rreth 5 dite duke i shkaktuar vec te tjerash edhe pagjumesi, citon lajmifundit. Pellumb Pipero theksoi se kohet e fundit edhe te rinjte po reagojne keq ndaj COVID si pasoje e problemeve autoimune qe po u shkakton perballja e forte e organizmit me covid-in.

Mjeku theksoi se u infektua 20 dite pas marrjes se dozes se pare e vaksines anti-COVID dhe beson se kjo e ndihmoi pasi trupi kishte nisur prodhimin e antitrupave ne momentin kur u infektua. /lajmifundit.al