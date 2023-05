Shkencëtarët zbulojnë aksidentalisht krijesat misterioze në 900 m në brendësi të akullnajës

Zbulimi aksidental i formave të çuditshme të jetës në një gur poshtë shtresave të akullit të Antarktikut ka hutuar shkencëtarët.

Studiuesit po shponin 900 metra akull në Shelfin e Akullit Filchner-Ronne, i vendosur në detin Juglindor Ëeddell, kur u ndeshën me krijesa të papritura “të lidhura fort me një shkëmb”, duke jetuar në errësirë ​​dhe temperatura nën zero.

Një koleksion i kafshëve të palëvizshme sfungjer dhe potencialisht disa specie të panjohura më parë ishin midis zbulimeve.

Kafshë si këto nuk pritet të jetojnë në këto vende ekstreme, sepse ato janë shumë larg rrezeve të diellit dhe ndonjë burimi të dukshëm të ushqimit.

Ishte “një surprizë e vërtetë për të parë këto kafshë atje”, tha biologu detar Huë Griffiths, autori kryesor i një studimi të ri që dokumenton zbulimin. “Absolutisht rreth 160 kilometra më tej nën shtresën e akullit nuk kishim parë një sfungjer më parë.”

Zbulimi aksidental u bë nga një ekip gjeologësh, të cilët po shponin nëpër akull për të mbledhur mostra balte, por u ndeshën me shkëmbin që strehonte këto krijesa të çuditshme.

Zona poshtë rafteve gjigante të akullit lundrues është një nga habitatet më pak të njohura në Tokë.

Për të parë një vështrim të asaj që po ndodh nën një masë të madhe akulli, nëpër të shpohen puse dhe hidhen kamera.

Sipërfaqja totale që njerëzit kanë parë poshtë rafteve të akullit shton afërsisht madhësinë e një fushe tenisi, sipas Griffiths, i cili ka punuar me British Antarctic Survey për më shumë se 20 vjet.